Валиева в последний раз исполнила программу «Девочка на шаре» на соревнованиях

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева, которая на данный момент лидирует на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, рассказала, что в последний раз на соревнованиях исполнила свою знаменитую короткую программу «Девочка на шаре», созданную по мотивам картины Пабло Пикассо.

«Мне очень нравится эта программа, прощаться с ней чуть-чуть обидно, потому что катаю её уже два года, но каждый раз возникает ощущение, что катаю её как-то по-новому», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

За прокат Валиева получила 74,92 балла, что является рекордом чемпионатов мира среди юниоров, однако фигуристка осталась не совсем довольна своим выступлением.

«Мне кажется, я почти что всем довольна, кроме каскада лутц-тулуп. Но довольна, что собралась. Было волнительно, но лучше, чем на финале Гран-при. Сегодня волнения было меньше. Ощущение, что это чемпионат мира, присутствовало», — сказала Валиева.