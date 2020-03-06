Тренеры назвали состав женской сборной России по гандболу для подготовки к отбору на ОИ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин назвал 22 игроков, которые будут готовиться к отборочному турниру Олимпийских игр. В заявку войдут 16 гандболисток, сообщает пресс-служба ФГР.
Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Ярослава Фролова ( «Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»).
Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева ( «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Сбор национальной команды в Новогорске начнётся 13 марта. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Дьёре с 20 по 22 марта. Соперниками сборной России станут команды Венгрии, Сербии и Казахстана. Путёвки на ОИ-2020 получат две сильнейшие команды.
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