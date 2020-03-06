Конькобежец Кулижников снялся с финала Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников снялся с финала Кубка мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.

В феврале Кулижников с травмой плеча установил мировой рекорд (1.05,69) на дистанции 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити. В США Кулижников завоевал две золотые медали. Затем Павел он стартовал на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Хамаре (Норвегия), но досрочно завершил выступление из-за проблем с самочувствием.

Также Кулижникову принадлежит рекорд мира на дистанции 500 м (33,616).



Финал Кубка мира пройдёт 7-8 марта в Херенвене (Нидерланды).