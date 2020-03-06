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В Министерстве спорта России прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Министерстве спорта России прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта России намерено следовать рекомендациям по обеспечению безопасности и минимизации рисков, касающихся жителей России и иностранных гостей, в связи с распространением нового коронавируса, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Что касается ситуации с коронавирусом, то она оказывает значительное влияние на организацию и проведение соревнований. Причём здесь два аспекта — проведение соревнований на территории России и участие российских спортсменов в соревнованиях за пределами России. И то и другое находится во внимании министерства спорта, мы находимся во взаимодействии со штабом, который создан при правительстве РФ, и сотрудничаем с Роспотребнадзором. Министерство обеспокоено этой ситуацией. Мы следуем рекомендациям по обеспечению безопасности и минимизации рисков, касающихся жителей нашей страны и иностранных гостей.

В отношении участия российских спортсменов за рубежом мы направим в адрес штаба обращение с просьбой разъяснить порядок участия российских спортсменов и регламент организации международных соревнований на территории России», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

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