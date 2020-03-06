Фигуристка Валиева попрощалась с «Девочкой на шаре» лучшим прокатом. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Чемпионка России среди юниоров в последний раз на соревнованиях исполнила свою знаменитую короткую программу «Девочка на шаре», созданную по мотивам картины Пабло Пикассо.

Валиева успешно справилась со всеми элементами. Спортсменка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп. За свой прокат Камила набрала 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира и лучшим результатом спортсменки, которая проводит первый сезон среди юниоров.

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