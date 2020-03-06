Финал КМ по горнолыжному спорту в Италии отменён из-за коронавируса

Финальный этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в Италии, отменён из-за коронавируса, сообщает АР.

Соревнования были запланированы в Кортина-д'Ампеццо на 18–22 марта, и в Италии надеялись их провести. Однако во время экстренного заседания совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) все страны, кроме Италии, проголосовали за отмену старта. Правила проведения Кубка мира не позволяют перенести финал в другое место.

Всего в Кортине было запланировано девять стартов: четыре мужские и четыре женские гонки и командный параллельный спуск. В итоге соревнования мужчин завершатся этапом в Краньска-Горе (Словения), в женском календаре заключительный этап пройдёт в Оре (Швеция).

Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Число инфицированных в стране превысило 3,8 тысячи, 148 человек умерли. Многие страны ввели ограничения на поездки в Италию.