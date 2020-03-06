«Медленно ползём в Канаду». Фигуристка Косторная показала подготовку к чемпионату мира
Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала видео со своей тренировки в тренажёрном зале ледового дворца «Хрустальный». 16-летняя спортсменка выполняет упражнение, во время которого передвигается на четырёх конечностях, практически прижимаясь к полу на каждом шагу.
«Медленно ползём в Канаду», — подписала Косторная видеоролик, опубликованный на странице фигуристки в «Инстаграме».
Видео доступно в «Инстаграме» Алёны Косторной
Напомним, юбилейный 110-й чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.
Косторная является действующей чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при, на котором она установила мировые рекорды в короткой программе и по сумме двух выступлений.
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