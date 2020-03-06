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Мозалёв стал чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров

Мозалёв стал чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония). Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё одни россиянин — Пётр Гуменник.

Отметим, в произвольной программе Мозалёв и Гуменник показали лучшие прокаты в сезоне, заняв первое и второе места. По сумме двух программ Гуменнику, шедшему лишь девятым после короткой программы, не хватило всего 0,63 балла до серебра.

Напомним, это второе золото сборной России на чемпионате мира. Накануне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали сильнейшими среди спортивных пар.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Юноши

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 245,09.
2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75.
3. Пётр Гуменник (Россия) – 231,12…
10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16.

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