Горячкина и Дронавалли сыграли вничью в пятом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне

В Лозанне прошли партии пятого тура третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ. В единственной результативной партии дня представительница Грузии Нана Дзагнидзе чёрными фигурами выиграла у Анны Музычук из Украины.
Остальные партии завершились вничью. Не было выявлено сильнейшей и в очной встрече лидеров – россиянки Александры Горячкиной и Харики Дронавалли из Индии.
Миром разошлись Жансая Адбумалик из Казахстана и россиянка Алина Кашлинская, болгарка Антуанета Стефанова и россиянка Александра Костенюк, украинка Мария Музычук и китаянка Цзюй Вэньцзюнь, шведка Пиа Крамлинг и француженка Мари Себаг.
Положение после 5-го тура
1-2. Александра Горячкина, Харика Дронавалли — по 3,5.
3-4. Нана Дзагнидзе, Алина Кашлинская — по 3.
5-8. Анна Музычук, Мария Музычук, Пиа Крамлинг, Жансая Абдумалик — по 2,5.
9-11. Антуанета Стефанова, Цзюй Вэньцзюнь, Мари Себаг — по 2.
12. Александра Костенюк- 1.
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