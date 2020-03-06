Горячкина и Дронавалли сыграли вничью в пятом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне

В Лозанне прошли партии пятого тура третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ. В единственной результативной партии дня представительница Грузии Нана Дзагнидзе чёрными фигурами выиграла у Анны Музычук из Украины.

Остальные партии завершились вничью. Не было выявлено сильнейшей и в очной встрече лидеров – россиянки Александры Горячкиной и Харики Дронавалли из Индии.

Миром разошлись Жансая Адбумалик из Казахстана и россиянка Алина Кашлинская, болгарка Антуанета Стефанова и россиянка Александра Костенюк, украинка Мария Музычук и китаянка Цзюй Вэньцзюнь, шведка Пиа Крамлинг и француженка Мари Себаг.

Положение после 5-го тура



1-2. Александра Горячкина, Харика Дронавалли — по 3,5.

3-4. Нана Дзагнидзе, Алина Кашлинская — по 3.

5-8. Анна Музычук, Мария Музычук, Пиа Крамлинг, Жансая Абдумалик — по 2,5.

9-11. Антуанета Стефанова, Цзюй Вэньцзюнь, Мари Себаг — по 2.

12. Александра Костенюк- 1.