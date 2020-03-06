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Фигурист Мозалёв — о золоте ЧМ среди юниоров: повзрослел в этом сезоне головой

Фигурист Мозалёв — о золоте ЧМ среди юниоров: повзрослел в этом сезоне головой
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Мозалёв, завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония), прокомментировал своё выступление.

«Выходил по-боевому, был готов бороться до конца, вышел и сделал всё возможное. Были помарки, но уходил со льда с хорошим настроением. Конечно, я волновался. Не волнуется только дурак. Я повзрослел в этом сезоне головой, сезон был непростым.

Настраивался спокойно. Тренер сказал, что все ошибки после разберём, поздравил, сказал, что молодец и боец. Ошибки были, пересматривая повтор, вижу, что в прыжках недоталкивался", — приводит слова Мозалёва РИА «Новости».

После короткой программы Мозалёв шёл вторым, уступая Юме Кагияме. Однако в произвольной программе россиянин показал лучший прокат в сезоне, а японец не избежал ошибок.

Мозалёв стал чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров
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