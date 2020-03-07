Шипов: Раджабов отказывается от своего последнего шанса побороться за чемпионский титул

Российский гроссмейстер Сергей Шипов, который будет комментировать турнир претендентов на русском языке, прокомментировал отказ от участия в соревнованиях представителя Азербайджана Теймура Раджабова.
«Истерия по коронавирусу во всем мире достигла апогея, и люди чересчур накручивают себя. История с отказом Раджабова — это один из эпизодов этой паники. Он отказывается от своего последнего шанса побороться за чемпионский титул. При этом я бы понял его мотивы, если бы турнир претендентов проходил в Китае, Японии, Иране или Италии, где действительно есть проблемы с распространением COVID-19. Россия — безопасное место в этом плане. К тому же ФИДЕ предпринимает все необходимые меры, чтобы обезопасить игроков. Что касается слов гроссмейстера о возможности переноса турнира, то это легко сделать только на словах. Плотность календаря на первенство мира, финансовые обязательства и желание шестерых шахматистов из восьми сыграть в ранее оговоренные даты говорит о том, что ФИДЕ приняло верное решение. А Теймура я искренне не понимаю», — приводят слова Шипова «Известия».
Шипов считает, что француз Максим Вашье-Лаграв сможет достойно заменить азербайджанского гроссмейстера.
«Думаю, что опыта и мастерства Вашье-Лаграва хватит, чтобы без подготовки включиться в турнир и быть конкурентоспособным. В шахматном плане уровень турнира претендентов точно не ослабится, а учитывая последние результаты француза, можно сказать, что и станет выше», — сказал Шипов.
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