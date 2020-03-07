Интервью с Кикнадзе, пресс-конференция Хабиба, победа Касаткиной. Главные новости дня

1. Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). На третьей позиции ещё одна россиянка Дарья Усачёва.

2. Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Лионе (Франция) под седьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи. Это её первый выход в полуфинал турнира WTA с 2018 года.

3. Состоялись четыре матча плей-офф КХЛ. Все четыре встречи завершились в овертайме. ЦСКА, «Ак Барс» и «Сибирь» в шаге от выхода в следующий раунд.

4. Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал итальянский «Наполи».

5. Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал интервью «Чемпионату». Рассказал об отношениях с Сёминым, интересе «Милана» к Алексею Миранчуку и многом другом.

6. Коронавирус продолжает бить по спорту: отменён матч «Страсбург» — «ПСЖ» и Кубок мира по горнолыжному спорту, итальянские клубы теряют деньги. Об отмене «Ролан Гаррос» и турниров UFC речи пока не идёт.

7. Пресс-конференция чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона получилась жаркой. Фергюсон не проявлял учтивости, Хабиб умело провоцировал оппонента.

8. ЦСКА, в 27-м туре Евролиги разгромивший греческий «Панатинаикос» с разницей в 31 очко, обеспечил себе участие в плей-офф за 6 матчей до окончания регулярного чемпионата.

9. Руководство «Ювентуса» хочет видеть во главе команды Зинедина Зидана и готово предложить ему контракт на три года с годовой зарплатой € 8 млн.

10. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Российские биатлонисты выступили неудачно. Лучшим из них стал Эдуард Латыпов, который, допустив два промаха, занял 17-е место.