Орсер: сейчас у Медведевой не самый простой момент, она немного упала духом

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о настроении подопечной. Медведева не попала в состав сборной России на чемпионат мира, который будет проходить в Монреале.

«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, всё по плану. Но, мне кажется, она немного упала духом.

Понимаете, у нас сейчас есть ребята, которые готовятся к чемпионату мира, и она не в их числе. Хотя она этого заслуживает, потому что она отличная фигуристка. Да, она не едет туда из-за всей этой ситуации с поломанным коньком на чемпионате России. Это честно, никаких вопросов, жаловаться тут не на что, с коньком тогда вышла неудача.

Мы же все видели на этапе Гран-при в Москве, в какой она хорошей форме – и психологически, и физически. Думаю, это были её лучшие прокаты в жизни. Они были лучше её выступлений на Олимпиаде, потому что тут каталась женщина, а не девочка. Она смогла соединить технику, эмоции, подачу программы, презентацию, и это было для неё новым этапом развития. И сейчас сложно, потому что она немного подвисла.

Сосредоточен на работе с теми, кто едет на юношеский и взрослый чемпионаты мира, а у неё идут обычные тренировки, не приуроченные к какому-то важному событию. В такой ситуации сложно себя мотивировать, но она борец. Выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает», — цитирует Орсера Sports.ru.