В Киргизии из-за коронавируса запретили все спортивные мероприятия

Власти Киргизии ввели временный запрет на проведение любых спортивно-массовых и молодёжных мероприятий, сообщает пресс-служба государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии.

«В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения её распространения принято решение временно запретить проведение молодёжных и спортивно-массовых мероприятий до стабилизации ситуации. Соответствующее поручение дано руководителям учреждений, находящихся в ведении государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта и областных управлений по делам молодёжи, физической культуры и спорта", – говорится на сайте.

Согласно официальным данным, в Киргизии не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. При этом под наблюдением врачей находятся более 500 человек. Киргизия закрыла границу с Китаем, который является очагом распространения коронавируса.