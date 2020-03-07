В Киргизии из-за коронавируса запретили все спортивные мероприятия

Власти Киргизии ввели временный запрет на проведение любых спортивно-массовых и молодёжных мероприятий, сообщает пресс-служба государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии.
«В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения её распространения принято решение временно запретить проведение молодёжных и спортивно-массовых мероприятий до стабилизации ситуации. Соответствующее поручение дано руководителям учреждений, находящихся в ведении государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта и областных управлений по делам молодёжи, физической культуры и спорта", – говорится на сайте.
Согласно официальным данным, в Киргизии не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. При этом под наблюдением врачей находятся более 500 человек. Киргизия закрыла границу с Китаем, который является очагом распространения коронавируса.
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