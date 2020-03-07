Орсер восхитился юными воспитанницами Тутберидзе

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о воспитанницах российского тренера Этери Тутберидзе, которые доминируют в фигурном катании. На чемпионате Европы 2020 года Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал.

«Представьте, на глазах Медведевой сменилась эра в фигурном катании. Всего два года, казалось бы, а того арсенала, которым сражались фигуристки её волны — каскад с тройным флипом, с тройным лутцем, — уже не хватает. Всего два сезона назад главным оружием были каскады 3-3, а сейчас столько всего изменилось. Но теперь надо, чтобы кто-то из этих молодых звёздочек, новых фигуристок задержался на небосклоне хотя бы на какое-то время.

Они прекрасны, они великолепные спортсменки, и нам надо успеть узнать их получше. Хочется видеть их развитие, и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что они хотят сказать своей аудитории, зрителям. А это приходит только с опытом. Неважно, в какой сфере — будь ты певец или актёр, — нужно иметь что-то в душе, чем будешь делиться с публикой», — приводит слова Орсера Sports.ru.