Глава Федерации гандбола России: Петкович — жёсткий тренер, это то, что нам сейчас нужно

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин прокомментировал назначение на пост главного тренера мужской сборной России немецкого тренера югославского происхождения Велимира Петковича.

«Мы получили несколько резюме тренеров из разных стран. Собрав информацию по специалистам, которые могли бы работать со сборной России, остановили выбор на кандидатуре Велимира Петковича. Это человек с большим послужным списком. Получили о нем достаточно хорошие отзывы и надеемся, что знаниями, опытом и уважением к российской школе гандбола Велимир поможет нам вернуться на более высокие позиции.

Со слов Петковича, это реально сделать. Нужно, чтобы каждый игрок, надевая майку сборной, понимал, что в первую очередь он защищает честь страны. Очень надеемся, что сделали правильный выбор. Велимир — сильный мотиватор.

С ним лично я не работал, даже играя в Германии. Но знаю, что Велимир — достаточно жёсткий тренер. И это нам сейчас нужно. Другая отличительная черта стиля — он индивидуально работает с каждым игроком.

Провели с Петковичем два дня – разговаривали, обсуждали, как он видит команду и работу в России. Во многих вопросах мы сходимся, и ответы, которые он дал, нам импонируют», — приводит слова Воронина пресс-служба Олимпийского комитета России.