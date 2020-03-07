Утяшева: многие не верят, что я склонна к набору веса и была очень даже пухленькой

Бывшая российская гимнастка, спортивный комментатор и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как можно развить свой потенциал.

«Сейчас и всегда самой большой ценностью для меня будет являться семья. Я не пытаюсь всё успевать. Слово «всё» — ловушка для нас. Мы всегда при желании можем найти в своём дне время для занятий спортом, для игры с детьми, для разговора с мужем. Главное — самой определиться с приоритетами.

Я определяю важную цель и распределяю нагрузку. Строю свой график таким образом, чтобы был баланс, сочетаю роли мамы, супруги, артиста. Если есть система и график, работать намного проще и становится понятнее, что и на каком этапе от себя и от команды требовать.

Мой совет — говорить с любимым обо всём, любить человека без ограничений. Так проще и честнее. И нет дурацких границ.

Надо понять, что для всех любимой ты никогда не станешь, и надо ли это? Стоит включить здоровый эгоизм и успокоиться: а судьи кто? Посмотри профиль человека, который тебя критикует (если очень задело), и улыбнись: это будет, скорее всего, или закрытый профиль, или котик на аватарке.

Я не живу в мире, в котором постоянно оцениваю себя. На это нет времени. Хорошо сделал работу — принёс результат себе и команде.

Я всегда говорю, что человек должен слышать в первую очередь себя. Пробовать и подбирать то, что подходит именно ему. Многие смотрят на меня и не верят, что на самом деле я склонна к набору веса и была очень даже пухленькой», — цитирует Утяшеву Behipo.

Утяшева вышла замуж за популярного телеведущего Павла Волю в ноябре 2012 года. В мае 2013 года она родила сына Роберта, в мае 2015-го — дочь Софию.