Карлссон вырвала у Йохауг победу в королевском марафоне в Хольменколлене. Непряева — пятая

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла королевский марафон классическим стилем, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Второе место заняла норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Швеции Эбба Андерссон (+1.49,9).
Стоит отметить, что на протяжении практически всей дистанции в гонке лидировала Йохауг, однако лишь за километров до финиша Карлссон её обошла.
Лучшей из представительниц России стала Наталья Непряева, финишировавшая пятой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия
Женщины, масс-старт, 30 км, классический стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +1,2
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +20,9
4. Шарлотт Калла (Швеция) — +40,5
5. Наталья Непряева (Россия) — +43,1.
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