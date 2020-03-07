Карлссон вырвала у Йохауг победу в королевском марафоне в Хольменколлене. Непряева — пятая

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла королевский марафон классическим стилем, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



Второе место заняла норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Швеции Эбба Андерссон (+1.49,9).

Стоит отметить, что на протяжении практически всей дистанции в гонке лидировала Йохауг, однако лишь за километров до финиша Карлссон её обошла.

Лучшей из представительниц России стала Наталья Непряева, финишировавшая пятой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия

Женщины, масс-старт, 30 км, классический стиль



1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1

2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +1,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +20,9

4. Шарлотт Калла (Швеция) — +40,5

5. Наталья Непряева (Россия) — +43,1.