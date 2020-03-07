Йохауг досрочно выиграла Кубок мира и приблизилась к рекорду Елены Вяльбе
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала обладательницей Кубка мира сезона — 2019/2020. 31-летняя спортсменка стала недосягаемой для преследовательниц в общем зачёте после второго места в королевском марафоне, проходившем в Хольменколлене.
Таким образом, Йохайуг выиграла свой третий Кубок мира в карьере. По этому показателю она вышла на пятое место в истории. Лидирует — российская лыжница Елена Вяльбе.
Кубки мира. Женщины.
1. Елена Вяльбе (Россия) — 5
2. Бенте Скари (Норвегия) — 4
Юстина Ковальчик (Польша) — 4
Мари Бьорген (Норвегия) — 4
5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 3.
Главной преследовательницей Йохауг является её соотечественница Хейди Венг. Третьей в общем зачёте идёт Наталья Непряева из России.
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