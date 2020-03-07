Карлссон — о победе в марафоне: идея сметь лыжи по ходу гонки стала определяющей
Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась эмоциями после победы в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). По ходу гонки она уступала лидировавшей Терезе Йохауг более минуты, однако в итоговом протоколе опередила её на секунду.
«Мне так хорошо сегодня. Идея сменить лыжи по ходу гонки стала определяющей. Я чувствовала себя очень быстрой и сильной в концовке», — цитирует Андерсон VG.
Невзирая на потерянную победу в марафоне, Йохауг сумела досрочно стать победительницей общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020. Её главными преследовательницами являлись норвежка Хейди Венг и представительница России Наталья Нерпяева.
Напомним, россиянка в марафонской гонке продемонстрировала пятый результат.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
16:29
-
16:11
-
15:49
-
15:27
-
14:52
-
13:45
-
12:48
-
12:38
-
12:15
-
11:57
-
10:42
-
10:00
-
08:39
-
00:33
-
00:10
- 6 марта 2020
-
23:44
-
23:32
-
22:54
-
22:33
-
22:05
-
21:17
-
21:09
-
20:15
-
20:10
-
19:48
-
18:58
-
18:29
-
18:08
-
17:57
-
17:39
-
16:40
-
16:25
-
15:35
-
15:19
-
15:13
Партнерский контент