Карлссон — о победе в марафоне: идея сметь лыжи по ходу гонки стала определяющей

Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась эмоциями после победы в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). По ходу гонки она уступала лидировавшей Терезе Йохауг более минуты, однако в итоговом протоколе опередила её на секунду.



«Мне так хорошо сегодня. Идея сменить лыжи по ходу гонки стала определяющей. Я чувствовала себя очень быстрой и сильной в концовке», — цитирует Андерсон VG.



Невзирая на потерянную победу в марафоне, Йохауг сумела досрочно стать победительницей общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020. Её главными преследовательницами являлись норвежка Хейди Венг и представительница России Наталья Нерпяева.

Напомним, россиянка в марафонской гонке продемонстрировала пятый результат.