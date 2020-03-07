Шанаева и Нарижный завоевали бронзу чемпионата мира среди юниоров. Дочь Тутберидзе — пятая

Американские фигуристы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников стали победителями соревнований танцевальных пар на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Фигуристы получили оценку от судей 177,18 балла.



Вторыми по сумме двух программ стали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (176,19 балла). Бронзовые медали завоевал российский дуэт Елизавета Шанаева / Девид Нарижный (175,17 балла).



Россиянка Диана Дэвис, являющаяся дочерью Этери Тутберидзе, в дуэте с Глебом Смолкиным показала пятый результат.



Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров.

Таллин, Эстония. Танцевальные пары. Итог



1. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесников (США) — 177,18 балла

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 176,19

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 175,17

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 169,18

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 165,22.