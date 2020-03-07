Российские регбисты одержали вторую победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России по регби одержала вторую победу на чемпионате Европы, в 4-м туре обыграв команду Румынии со счётом 32:25. Встреча прошла в Краснодаре.



Основной задел российские регбисты сделали ещё в первой половине, выиграв её с разницей в семь очков — 20:13.



Ранее сборная России в рамках чемпионата Европы проиграла Бельгии (12:38) и Испании (12:31) и выиграла у команды Португалии (19:18).



До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии. В турнирной таблице россияне располагаются на третьей строчке — выше них лишь сборные Грузии и Португалии.



Регби. Чемпионат Европы. Краснодар, Россия

4-й тур.



Россия — Румыния — 32:25 (20:13)