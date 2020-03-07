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Российские регбисты одержали вторую победу на чемпионате Европы

Российские регбисты одержали вторую победу на чемпионате Европы
Другие / Регби 0

Мужская сборная России по регби одержала вторую победу на чемпионате Европы, в 4-м туре обыграв команду Румынии со счётом 32:25. Встреча прошла в Краснодаре.

Основной задел российские регбисты сделали ещё в первой половине, выиграв её с разницей в семь очков — 20:13.

Ранее сборная России в рамках чемпионата Европы проиграла Бельгии (12:38) и Испании (12:31) и выиграла у команды Португалии (19:18).

До окончания чемпионата Европы сборной России предстоит провести еще одну игру, 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся со сборной Грузии. В турнирной таблице россияне располагаются на третьей строчке — выше них лишь сборные Грузии и Португалии.

Регби. Чемпионат Европы. Краснодар, Россия
4-й тур.

Россия — Румыния — 32:25 (20:13)

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