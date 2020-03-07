Карлссон — о победе над Йохауг: когда поняла, что догоняю, у меня выросли крылья

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как ей удалось выиграть в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). По ходу гонки она уступала лидировавшей Терезе Йохауг более минуты, но после смены лыж на 18-м километре Карлссон догнала норвежку и в итоговом протоколе опередила её на секунду.



«Это потрясающе. В начале гонки думала, что уже упустила победу. Всё было плохо. Мы шли большой группой, трудно было отслеживать ситуацию. Я меняла лыжни, упала на высокой скорости на колени, потеряла позиции и очень хотела догнать лидеров.

Когда в концовке, после смены лыж, я услышала, что отставание сокращается, у меня выросли крылья. Это невероятный адреналин, который принёс мне силы. Я отлично себя чувствую. Очень счастлива! Мне удалось!» — приводит слова Карлссон Expressen.