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Непряева: под конец марафона ощутила, что могу поддерживать ход соперниц

Непряева: под конец марафона ощутила, что могу поддерживать ход соперниц
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как прошёл для неё королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Россиянка заняла пятое место — лучшее после норвежки Терезы Йохауг и ушедших в отрыв после смены лыж шведок.

«Сегодня в начале гонки я, скажем так, болталась в конце пелотона, было тяжеловато, а под конец ощутила, что самочувствие улучшается и я могу поддерживать ход соперниц.

Меняла ли лыжи? Не меняла. У меня был план сделать это после третьего круга, одновременно со шведками, но, к сожалению, я пропустила атаку на транзите и не поменяла. Не думаю, что это сыграло какую-то роль, потому что, как мне кажется, если бы я задержалась в транзите, то было бы очень тяжело догонять группу.

Когда примерно на 25-м километре из группы атаковала Калла, почему не пошла с ней? Я пропустила эту атаку, потому что была в хвосте группы. Пришлось догонять её, но не хватило сил, чтобы поддерживать темп, необходимый для этого», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».

Карлссон вырвала у Йохауг победу в королевском марафоне в Хольменколлене. Непряева — пятая
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