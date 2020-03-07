Непряева: под конец марафона ощутила, что могу поддерживать ход соперниц

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как прошёл для неё королевский марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Россиянка заняла пятое место — лучшее после норвежки Терезы Йохауг и ушедших в отрыв после смены лыж шведок.
«Сегодня в начале гонки я, скажем так, болталась в конце пелотона, было тяжеловато, а под конец ощутила, что самочувствие улучшается и я могу поддерживать ход соперниц.
Меняла ли лыжи? Не меняла. У меня был план сделать это после третьего круга, одновременно со шведками, но, к сожалению, я пропустила атаку на транзите и не поменяла. Не думаю, что это сыграло какую-то роль, потому что, как мне кажется, если бы я задержалась в транзите, то было бы очень тяжело догонять группу.
Когда примерно на 25-м километре из группы атаковала Калла, почему не пошла с ней? Я пропустила эту атаку, потому что была в хвосте группы. Пришлось догонять её, но не хватило сил, чтобы поддерживать темп, необходимый для этого», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».
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