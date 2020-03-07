Непряева сожалеет, что не удастся пробежать смешанную эстафету в Кэнморе

Российская лыжница Наталья Непряева выразила сожаление, что будет единственной представительницей женской сборной России на североамериканских этапах Кубка мира.

«Лечу в США, и очень жаль, что не взяли хотя бы ещё одну девушку для последней гонки на тех этапах смешанной эстафеты. Мне бы очень хотелось пробежать данную гонку, это было бы интересным опытом, потому что она проводится впервые: мужчины и женщины бегут четыре этапа, из которых два классические и два коньковые.

Сохранились ли какие-то силы, эмоциональные, физические, под конец сезона? Конечно, но, увы, уже нет той формы, которая была до болезни. Ощущаю, что с каждой гонкой она улучшается, и дай бог, чтобы к североамериканским этапам я чувствовала себя получше, чем сейчас», — приводит слова Непряевой сайт «Матч ТВ».

Смешанная эстафета завершит Кубок мира в Кэнморе (Канада) 23 марта. Тогда все личные призы уже будут разыграны.