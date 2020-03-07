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Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете на молодёжном ЧМ

Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете на молодёжном ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0

Российские лыжники Христина Мацокина, Сергей Ардашев, Денис Филимонов и Нина Дуботолкина стали серебряными призёрами первой в истории смешанной эстафеты 4х5 км на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале (Германия).

Победу одержали норвежцы Марте Йохансен, Ховард Мосебю, Харальд Амундсен и Хедда Амундсен. Сделав отрыв на втором этапе, они уверенно лидировали в одиночестве до финиша.

Россияне после первого этапа проигрывали лидерам 44 секунды, но Ардашев вернул сборную в борьбу за медали, а Филимонов вывел команду на чистое второе место.

Бронзовыми призёрами стали итальянцы Анна Комарелла, Симоне Дапра, Мартин Корадацци и Франческа Франки.

Лыжные гонки. Чемпионат мира U23. Обервизенталь, Германия
Смешанная эстафета. 4х5 км

1. Норвегия – 54.40,5
2. Россия – 26,7
3. Италия – 40,2

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