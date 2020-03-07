Конькобежка Фаткулина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м. В финале соревнований на этой дистанции россиянка заняла шестое место, первенствовала голландка Ютта Лирдам. Кубок мира выиграла американка Бриттани Боу.
Ранее сегодня в финале Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) Фаткулина стала второй в первом старте на дистанции 500 м.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1000 м
1. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.13,699.
2. Бриттани Боу (США) – 1.13,981.
3. Михо Такаги (Япония) – 1.13,992…
5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,737.
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,944…
8. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,354.
9. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,555.
Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 326.
2. Нао Кодаира (Япония) – 256.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 242…
5. Дарья Качанова (Россия) – 231…
7. Екатерина Шихова (Россия) – 203…
9. Ангелина Голикова (Россия) – 194.
500 м. Первый старт
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,319.
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,340.
3. Нао Кодаира (Япония) – 37,392…
5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,665.
6. Дарья Качанова (Россия) – 37,755.
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