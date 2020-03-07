Конькобежка Фаткулина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м. В финале соревнований на этой дистанции россиянка заняла шестое место, первенствовала голландка Ютта Лирдам. Кубок мира выиграла американка Бриттани Боу.

Ранее сегодня в финале Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) Фаткулина стала второй в первом старте на дистанции 500 м.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1000 м

1. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.13,699.

2. Бриттани Боу (США) – 1.13,981.

3. Михо Такаги (Япония) – 1.13,992…

5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,737.

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,944…

8. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,354.

9. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,555.

Итоговый зачёт Кубка мира на 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 326.

2. Нао Кодаира (Япония) – 256.

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 242…

5. Дарья Качанова (Россия) – 231…

7. Екатерина Шихова (Россия) – 203…

9. Ангелина Голикова (Россия) – 194.

500 м. Первый старт

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,319.

2. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,340.

3. Нао Кодаира (Япония) – 37,392…

5. Ангелина Голикова (Россия) – 37,665.

6. Дарья Качанова (Россия) – 37,755.