Победа Карлссон над Йохауг в королевском марафоне в Хольменколлене. Видео

Королевский марафон классическим стилем на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) неудачно сложился для лидера Кубка мира и хозяйки трассы Терезе Йохауг.
Поначалу казалось, что гонка развивается по привычному сценарию: Йохауг начала уходить в отрыв, а остальные вели позиционную борьбу за оставшиеся места на пьедестале. К 20-му километру преимущество норвежки достигло 53 секунд, но чуть ранее шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон сменили лыжи на пит-стопе и решили уйти в отрыв от группы преследователей. Преимущество Йохауг стало уменьшаться на глазах. К 27-му километру отрыв сократился до 15 секунд. У Эббы закончились силы, и Фрида продолжила погоню одна. Карлссон догнала Йохауг за километр до финиша, который прошёл в борьбе за золото. Йохауг проиграла Карлссон спринтерский финиш, Андерссон сохранила за собой бронзу.
Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте FIS Cross-Country World Cup.
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