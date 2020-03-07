Фигуристка Валиева выиграла золото чемпионата мира среди юниоров, Усачёва — вторая

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Валиева исполнила два четверных тулупа — допустила небольшую помарку при приземлении с первого и блестяще сделала второй в каскаде с двойным тулупом. Остальные элементы также были безупречны.
За свой прокат Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката — 227,30. Обе цифры — новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек.
Серебряным призёром стала ещё одна россиянка — Дарья Усачёва, улучшившая личный рекорд в произвольной программе сразу на 9 баллов.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Девушки
1. Камила Валиева (Россия) – 227,30.
2. Дарья Усачёва (Россия) – 207,74
3. Алиса Лью (США) – 204,83
4. Майя Хромых (Россия) – 198,24
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