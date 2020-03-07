Фигуристка Валиева побила два юниорских рекорда Трусовой на ЧМ в Таллине

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров, побив сразу два мировых рекорда.



За прокат произвольной программы Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба достижения принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой. На первенстве планеты в 2019 году Трусова получила за произвольную программу 150,40 балла, а в сумме набрала 222,89.



В рекордной произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа — допустила небольшую помарку при приземлении с первого и блестяще исполнила второй в каскаде с двойным тулупом. Остальные элементы также были безупречны. Камила прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.

Фигуристка Валиева выиграла золото чемпионата мира среди юниоров, Усачёва — вторая