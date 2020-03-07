Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Этап ATSX 500 в Санкт-Петербурге
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионка мира Валиева: рада, что на всех соревнованиях в сезоне занимала первые места

Чемпионка мира Валиева: рада, что на всех соревнованиях в сезоне занимала первые места
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на первенстве планеты в Таллине (Эстония).

«Приятно, что я чемпионка. Довольна, что я собралась, но была небольшая помарка — степ-аут на первом тулупе. Рада, что смогла собраться на второй. Так же рада, что на всех соревнованиях в этом сезоне занимала первые места.

Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть не охота», — приводит слова Валиевой Sport24.

За прокат произвольной программы Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой. На первенстве планеты 2019 года Трусова получила за произвольную программу 150,40 балла, а в сумме набрала 222,89.

Фигуристка Валиева выиграла золото чемпионата мира среди юниоров, Усачёва — вторая
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020