Чемпионка мира Валиева: рада, что на всех соревнованиях в сезоне занимала первые места

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на первенстве планеты в Таллине (Эстония).

«Приятно, что я чемпионка. Довольна, что я собралась, но была небольшая помарка — степ-аут на первом тулупе. Рада, что смогла собраться на второй. Так же рада, что на всех соревнованиях в этом сезоне занимала первые места.

Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть не охота», — приводит слова Валиевой Sport24.

За прокат произвольной программы Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой. На первенстве планеты 2019 года Трусова получила за произвольную программу 150,40 балла, а в сумме набрала 222,89.