Рекордный прокат произвольной программы Валиевой на ЧМ среди юниоров. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева завершила первый международный сезон победой на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Лидировавшая после короткой программы Валиева за прокат произвольной программы получила 152,38 балла, а в сумме за две программы – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой (150,40 и 222,89 соответственно).
В рекордной произвольной программе Валиева исполнила два четверных тулупа — допустила небольшую помарку при приземлении с первого и блестяще исполнила второй в каскаде с двойным тулупом. Остальные элементы также были безупречны. Камила прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.
Посмотреть видео можно на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат ОAO «Первый канал».
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