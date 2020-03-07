«Ростов-Дон» выиграл заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» на домашней площадке одержал победу над венгерским «Ференцварошем» со счётом 29:26 в матче заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов. По 6 мячей забили Анна Вяхирева и Анна Сень. По 4 раза отличились Лоис Аббинг и Ксения Макеева.

Ранее «Ференцварош» и «Ростов-Дон» встречались в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов 8 февраля в Венгрии. Тогда команда Амброса Мартина обыграла хозяек площадки со счётом 35:31.

На данный момент «Ростов-Дон» с 6 победами и одной ничьей занимает второе место в группе 1. Ранее команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

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Группа 1. 10-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 29:26 (17:9).