Российские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров в общекомандном зачёте

Российские фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров, который проходил в Таллине (Эстония), в общекомандном медальном зачёте. На счету отечественных юниоров восемь медалей — три золотые, две серебряные и три бронзовые. Второе место заняли американцы благодаря победе дуэта Эвонли Нгуен/Вадим Колесник в турнире танцоров.
Чемпионами мира в составе сборной России стали одиночники Андрей Мозалёв и Камила Валиева и спортивная пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. Серебряные медали завоевали одиночница Дарья Усачёва и пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Бронзовыми призёрами стали Пётр Гуменник, пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и танцевальный дуэт Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
Чемпионат мира завершится показательными выступлениями, которые состоятся в Таллине 8 марта и начнутся в 16:00 мск.
- 7 марта 2020
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