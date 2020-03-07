Тарасова назвала итоги юниорского ЧМ по фигурному катанию подарком к 8 Марта

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги завершившегося в Таллине юниорского чемпионата мира. На счету российских спортсменов восемь медалей – три золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионами мира в составе сборной России стали одиночники Андрей Мозалёв и Камила Валиева и спортивная пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

«Вне всякой конкуренции Валиева, занявшая первое место, и Усачева, Всё по-честному. И прекрасная была американка, которая владеет акселем в три с половиной оборота и четверным лутцем, но не удалось ей сделать его. Восемь-девять девочек катались выдающимся образом, особое внимание нужно обратить на кореянок, они сделали огромный шаг вперёд.

Мозалёв — борец, очень интересный, сильный мальчик. С контрольных прокатов, которые были в Новогорске, он прибавил так, что его нельзя узнать. Он надёжный парень, поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится.

Пара Елизавета Шанаева и Девид Нарижный — очень хорошая, можно сказать, шикарная. У кого в танцах терпение есть, у тех всё будет. К тому же бронзовая медаль тоже просто так не валяется, проделана огромная работа, и было прекрасное катание.

Поздравляю всех тренеров, спортсменов, федерацию фигурного катания с выдающимися успехами в юниорском спорте. Они такие результаты подарили нам к 8 Марта. Во всех видах и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Можно было бы лучше, да, как говорится, некуда", — приводит слова Тарасовой ТАСС.