Фигуристка Валиева рассказала о своей мечте

Российская фигуристка Камила Валиева после победы на чемпионате мира среди юниоров рассказала о своей мечте.

«Моя мечта? Как и у каждого спортсмена — стать олимпийской чемпионкой. При подготовке я равняюсь на Аню Щербакову, Сашу Трусова и Алену Косторную. На Сашу смотрю, как она прыгает четверные, как и на Аню.

Когда я была маленькой, то не думала о соревнованиях. Впервые подумала на первенстве Москвы, когда я выиграла. Тогда я стала очень много думать о стартах», — приводит слова Валиевой Sport24.

За прокат произвольной программы Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой. На первенстве планеты 2019 года Трусова получила за произвольную программу 150,40 балла, а в сумме набрала 222,89.