Горячкина и Кашлинская делят лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Россиянки Александра Горячкина и Алина Кашлинская вышли в лидеры этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне (Швейцария).
В партиях шестого тура Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, а Кашлинская, также белым цветом, переиграла француженку Мари Себаг.
Российская шахматистка Александра Костенюк белыми нанесла поражение Харике Дронавалли из Индии, делившей лидерство с Горячкиной после пятого тура.
Результативной стала также партия, в которой Жансая Абдумалик из Казахстана обыграла болгарку Антоанету Стефанову. Грузинка Нана Дзагнидзе сыграла вничью с Марией Музычук из Украины, а китаянка Цзюй Вэньцзюнь разошлась миром со шведкой Пиа Крамлинг.
После шести туров Горячкина и Кашлинская набрали по 4 балла, на счету Дронавалли, Дзагнидзе и Абдумалик — по 3,5 балла.
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