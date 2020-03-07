Глейхенгауз поздравил Валиеву и Усачёву с медалями чемпионата мира среди юниоров

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, который завершился в Таллине. Воспитанницы «Самбо-70» Камила Валиева и Дарья Усачёва завоевали золото и серебро. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным стала пятой в танцах на льду.
«Чемпионат мира — 2020 среди юниоров завершился прекрасным выступлением девушек. Поздравляю Камилу Валиеву с золотом, Дарью Усачёву с серебром. Майя Хромых заняла четвёртое место с отличным катанием! К сожалению, Даниил Самсонов не смог здесь выступить из-за травмы. Будем работать, чтобы отобраться в следующем сезоне! Хочу также поздравить Диану с Глебом с отличным дебютом! Спасибо всем болельщикам за поддержку! Впереди самый важный старт сезона», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза
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