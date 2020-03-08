Тренер Медведевой отреагировал на победы Валиевой и Мозалёва на ЧМ среди юниоров

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого последние два года тренируется двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, высказал мнение о новых чемпионах мира в одиночном катании Камиле Валиевой и Андрее Мозалёве.

«Камила потрясающая. Она меня сильно впечатлила, её катание действительно превосходное для её возраста.

Андрей хорош, стабилен, но, на мой вкус, довольно предсказуем. Думаю, что его прогресс будет постепенным, вряд ли он сразу станет суперзвездой. Иногда фигуристы ярко выстреливают, а потом через пару лет их уже не видно и не слышно. Он же сейчас на подъёме, так что за ним стоит последить.

Я не вижу чего-то конкретного, что ему нужно улучшать. У него хорошие прыжки, хорошие вращения, хореография. Я следил за ним последние пару лет, и его рост был постоянно заметен. У него идеальное телосложение. Отличная техника. Когда он вырастет, то всё это станет только лучше. Так что стоит запастись терпением», — приводит слова Орсера РИА «Новости».