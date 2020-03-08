Орсер: Медведевой очень важны её фанаты
Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, рассказал, что подопечная проходит непростой период в карьере и нуждается в поддержке болельщиков.
Медведева не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира, так как из-за поломки ботинка снялась с чемпионата России – 2020 после короткой программы.
«Имейте терпение. Она работает над несколькими новыми вещами в хореографии. Ей очень важны её фанаты. Должен закончиться этот сезон, чтобы она смогла сосредоточиться на следующем сезоне. Я должен отдать ей должное, ведь сложно каждый день выходить на каток и не терять мотивации», — приводит слова Орсера РИА «Новости».
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