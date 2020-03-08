Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу на сезон-2020/2021. Как сообщила спортсменка в собственном «инстаграме», выступать она будет под композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна. Хореографом программы выступил канадский специалист Джеффри Баттл.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в одиночном катании, двукратная обладательница золотых медалей чемпионата Европы. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году Медведева взяла две серебряные медали.
С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в муниципалитете Метепек в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.
Ранее Евгения опубликовала фото в обтягивающем платье.
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