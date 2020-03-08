Тарасова — о золоте ЮЧМ Мозалёва: на таких мальчишках земля русская держится

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала завоевание золотой медали юниорского чемпионата мира 16-летним российским фигуристом Андреем Мозалёвым.



«Мозалев — борец, очень интересный, сильный мальчик. С контрольных прокатов, которые были в Новогорске, он прибавил так, что его нельзя узнать. Надёжный парень. Поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится», — цитирует Тарасову ТАСС.



Напомним, юниорский чемпионат мира прошёл в Таллине (Эстония). На счету российских спортсменов восемь медалей – три золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионами мира в составе сборной России стали одиночники Мозалёв и Камила Валиева, а также спортивная пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

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