Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова — о золоте ЮЧМ Мозалёва: на таких мальчишках земля русская держится

Тарасова — о золоте ЮЧМ Мозалёва: на таких мальчишках земля русская держится
Другие / Фигурное катание 0

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала завоевание золотой медали юниорского чемпионата мира 16-летним российским фигуристом Андреем Мозалёвым.

«Мозалев — борец, очень интересный, сильный мальчик. С контрольных прокатов, которые были в Новогорске, он прибавил так, что его нельзя узнать. Надёжный парень. Поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, юниорский чемпионат мира прошёл в Таллине (Эстония). На счету российских спортсменов восемь медалей – три золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионами мира в составе сборной России стали одиночники Мозалёв и Камила Валиева, а также спортивная пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Тарасова назвала итоги юниорского ЧМ по фигурному катанию подарком к 8 Марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020