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Этап серии Гран-при по художественной гимнастике отменён из-за угрозы коронавируса

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике отменён из-за угрозы коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Два этапа серии Гран-при по художественной гимнастике, которые должны были пройти в Испании и Франции, отменены из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальных страницах соревнований в «Фейсбуке».

Соревнования были запланированы в Марбелье, Испания (13–15 марта), и Тье, Франция (26–30 марта). Сообщается, что соревнования в Испании могут перенести и на более позднюю дату, тогда как этап во Франции отменён.

По последним данным, в Испании зафиксировано 374 случая заражения коронавирусом, пять из которых завершились летальным исходом. Во Франции зафиксировано 613 случаев, скончалось девять человек.

Ранее стало известно об отмене финального этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в Италии.

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