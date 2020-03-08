Карлссон описала норвежцев одним словом

Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на несколько провокационных вопросов во время промокомпании очков 13-кратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона из Норвегии Петтера Нортуга.



— Стать норвежкой и выиграть золотую медаль или остаться шведкой и никогда её не выиграть?

– Тогда я бы стала норвежкой!



– Объект обожания среди популярных людей?

– Был один… Сейчас об этом странно говорить, но это был Петтер. Был ещё кое-кто, но не буду говорить.



– Что думаешь об усах бойфренда?

– Я и являюсь парикмахером для этих усов, но не уверена, что это красиво.

Фото доступно на официальной странице Фриды Карлссон в «инстаграме».

– Любимый приём пищи?

– Завтрак.



– Любимое упражнение?

– Интервальная тренировка.



– Одно слово, которое описывает норвежцев?

– Дерзкие.



– Факт, которого люди о тебе не знают?

– В детстве меня сравнивали с собакой, потому что они высовывают язык, когда бегут. И я тоже так делаю, когда бегу на лыжах.

Видео доступно на официальной страницы фирмы Northug в «инстаграме».