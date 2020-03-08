Карлссон описала норвежцев одним словом

Шведская лыжница Фрида Карлссон ответила на несколько провокационных вопросов во время промокомпании очков 13-кратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона из Норвегии Петтера Нортуга.
— Стать норвежкой и выиграть золотую медаль или остаться шведкой и никогда её не выиграть?
– Тогда я бы стала норвежкой!
– Объект обожания среди популярных людей?
– Был один… Сейчас об этом странно говорить, но это был Петтер. Был ещё кое-кто, но не буду говорить.
– Что думаешь об усах бойфренда?
– Я и являюсь парикмахером для этих усов, но не уверена, что это красиво.
Фото доступно на официальной странице Фриды Карлссон в «инстаграме».
– Любимый приём пищи?
– Завтрак.
– Любимое упражнение?
– Интервальная тренировка.
– Одно слово, которое описывает норвежцев?
– Дерзкие.
– Факт, которого люди о тебе не знают?
– В детстве меня сравнивали с собакой, потому что они высовывают язык, когда бегут. И я тоже так делаю, когда бегу на лыжах.
Видео доступно на официальной страницы фирмы Northug в «инстаграме».
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