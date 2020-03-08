Абросимов и Ермакова выиграли заплывы на 10 км на этапе Кубка Европы в Эйлате

Российские пловцы Кирилл Абросимов и Валерия Ермакова стали победителями заплывов на 10 км на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воле в Эйлате (Израиль).



В мужских соревнованиях второе место занял россиянин Денис Авдеев, третье — Матан Родити из Израиля.



В женском разряде серебро досталось Анжелике Андре из Португалии, бронза — другой россиянке, Марии Новиковой.

Абросимов — трёхкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, серебряный призер Всемирной летней Универсиады в Шэньчжэне 2011 года, неоднократный призёр и чемпион России по плаванию на открытой воде.

Этап Кубка Европы в Эйлате входит в программу квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.