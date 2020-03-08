У российского лыжника Ларькова поднялась температура. Его проверят на коронавирус

Российский лыжник Андрей Ларьков покидает расположение сборной России на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе, причиной тому стала повышенная температура, обнаруженная у гонщика.
Ларьков вернётся в Москву, где в ближайшее время пройдёт медицинскую проверку. Вполне вероятно, что ему придётся пройти карантин.
«Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Он пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды — конец сезона, и любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадёт в карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться», — заявила Вяльбе.
В настоящее время Ларьков располагается на 13-й строчке общего зачёта Кубка мира. Лучшим результатом Андрея на этапах Кубка мира текущего сезона стало четвёртое место, которое он занял в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Свою последнюю официальную гонку, на «Ски Туре», Ларьков провёл 23 февраля.
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