Фигурист и тренер Жиганшин пропал в Москве

Известный в прошлом российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве, сообщает «Рен ТВ». О пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По её словам, сын вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор. Его телефон недоступен.

Жиганшин долгое время выступал в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, а со второй половины 2014 года по весну 2017 года — с Еленой Ильиных. С Синициной становился бронзовым призёром Универсиады-2013, с Ильиных – чемпионом России – 2015 и серебряным призёром командного чемпионата мира – 2015. Также дуэт Жиганшин/Ильиных стал вторым на этапе Гран-при в России в сезоне-2014/2015.

Является мастером спорта России международного класса. После завершения спортивной карьеры работал тренером.