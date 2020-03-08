В Японии пропал украинский легкоатлет Борисенко

Украинский легкоатлет и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко пропал без вести в Японии. Он приехал для участия в марафоне, который был отменён из-за коронавируса.
После этого 26 февраля он решил совершить восхождение на Фудзияму и пропал без вести. На связь спортсмен не выходил с 28 февраля. Сегодня, 8 марта, тревогу в соцсетях забили друзья Борисенко. Дело в том, что, по имеющейся у них информации, поисковая операция в Японии из-за плохих погодных условий до сих пор не была начата. Спортсмены просят местных альпинистов и находящихся в Японии иностранных специалистов помочь в поиске.
Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев заявил, что дипломаты знают о ситуации.
«Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно», — приводит слова Погорельцева Sport.ua.
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