Фигурист Жиганшин опроверг информацию о своём исчезновении

Известный в прошлом российский фигурист Руслан Жиганшин заявил, что появившаяся в СМИ информация о его исчезновении не соответствует действительности.
«Желтуха» это всё. Не понимаю, откуда такая информация прошла», — приводит слова Жиганшина «Вечерняя Москва», ссылаясь на страницу спортсмена во «ВКонтакте».
Ранее появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. Якобы 27-летний сын вышел из дома вечером 6 марта и до сих пор не вернулся.
Жиганшин долгое время выступал в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, а со второй половины 2014 года по весну 2017 года — с Еленой Ильиных. С Синициной становился бронзовым призёром Универсиады-2013, с Ильиных – чемпионом России – 2015 и серебряным призёром командного чемпионата мира – 2015. Также дуэт Жиганшин/Ильиных стал вторым на этапе Гран-при в России в сезоне-2014/2015.
Является мастером спорта России международного класса. После завершения спортивной карьеры работает тренером.
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