Губерниев: уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравив Александра Большунова с победой в Хольменколленском марафоне, сравнил результаты россиян в лыжных гонках и биатлоне, если не считать лидеров.

«Большунов выиграл лыжный марафон в Осло! В прямом эфире гонку в России не показали. И у меня вопрос: на хрена покупать права на лыжи, чтобы эти лыжи не показывать? Впрочем, вопрос риторический. Большунова с победой!

Ой, лыжники! Главный тренер сборной, гениально тренирующий наших спортсменов на зависть биатлонистам! Сравните результаты. После Большунова в Осло Семиков – 14-й. А после Непряевой, которая пришла пятой, Жамбалова на 23-м месте! Уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим!

Пы Сы — в прошлом году, когда Большунов впервые выиграл марафон в Осло, наши заняли первые четыре места! Помолимся руководству ФЛГР!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.